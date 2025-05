Veronica Gentili sorride col Tapiro “ritirato” | “L’Isola più dura di sempre non è per tutti”

Veronica Gentili apre la quarta puntata dell'Isola con un sorriso e il Tapiro di Striscia, commentando come questa edizione sia la più dura di sempre, richiedendo grande resistenza fisica e mentale. Un’esperienza intensa e impegnativa, non adatta a tutti, ma che mette alla prova i concorrenti fino in fondo.

Veronica Gentili è la ventata d’aria fresca di cui l’Isola dei famosi aveva bisogno - Veronica Gentili è la rinascita che l'Isola dei Famosi aspettava. Con il suo carisma e la sua lucidità, sta portando una ventata di freschezza e equilibrio al reality. 🔗continua a leggere

