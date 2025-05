Verona inchiesta sui abusi e torture in Questura | chiesto il processo per 16 agenti di polizia

Un'inchiesta shock coinvolge 16 agenti di polizia di Verona, accusati di abusi e torture avvenuti tra agosto e novembre 2022. Gli episodii contestati si sarebbero verificati principalmente nella temuta "sala acquario" della Questura, oltre che in altri spazi interni. La richiesta di processo solleva interrogativi sulle pratiche di polizia e il rispetto dei diritti umani. Continua a leggere...

Gli episodi contestati risalgono al periodo compreso tra agosto e novembre del 2022 e sarebbero avvenuti principalmente nella cosiddetta "sala acquario" della Questura di Verona, ma anche nei corridoi e nella sala atti. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Verona, inchiesta sui abusi e torture in Questura: chiesto il processo per 16 agenti di polizia

