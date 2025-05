Verifica finale PEI uso delle tabelle ministeriali e non solo | facciamo chiarezza SPECIALE con Chiocca e Miceli LIVE Mercoledì 28 maggio alle 15 | 00

Unisciti a noi mercoledì 28 maggio alle 15:00 su Orizzonte Scuola TV per un approfondimento esclusivo sulla verifica finale del PEI, condotto da Evelina Chiocca e Walter Miceli. Scopriremo l'uso delle tabelle ministeriali e molto altro, con un focus su come garantire il successo degli interventi educativi. Segui la diretta su Facebook e YouTube per intervenire e porre le tue domande.

Sarà sul PEI l’approfondimento giornalistico di mercoledì 28 maggio, alle 15:00, su Orizzonte Scuola TV, in onda su Facebook e YouTube. In collegamento Evelina Chiocca, docente di sostegno, formatrice, una delle fondatrici dell’Osservatorio 182 e Walter Miceli, avvocato cassazionista, formatore sui temi del diritto scolastico e uno tra i fondatori dell’osservatorio. L'articolo Verifica finale PEI, uso delle tabelle ministeriali e non solo: facciamo chiarezza. SPECIALE con Chiocca e Miceli. LIVE Mercoledì 28 maggio alle 15:00 ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

