Verbania in carcere molestatore seriale vicino a scuola media

A Verbania, un trentenne agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato per molestie nei confronti di studentesse vicino alla scuola media "Quasimodo". Già recidivo per evasione, il molestatore è stato bloccato dalla polizia dopo l'intervento di una barista che ha segnalato l'episodio. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza nelle vicinanze degli istituti scolastici.

Un trentenne agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato a Verbania per aver molestato alcune studentesse nei pressi della scuola media “Quasimodo” di Intra. Il molestatore, già recidivo per evasione, è stato fermato dalla polizia dopo l’ennesimo episodio segnalato da una barista. Ora si trova in carcere. Arrestato per molestie e violenza su minori Un . Verbania, in carcere molestatore seriale vicino a scuola media Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

