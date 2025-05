Per celebrare vent'anni di Armani Privé, Milano ospita una mostra che mette in luce la continua evoluzione della moda firmata da Giorgio Armani. Non si tratta di un anniversario convenzionale, ma di un omaggio alla sua visione artistica, capace di rimanere autentica nel tempo. L'esposizione, aperta fino a dicembre, invita a scoprire l'essenza e l'anima di un grande maestro della moda.

In mostra a Milano i venti anni di Armani Privé: la moda di Giorgio Armani tutta da vedere fino a dicembre Non è un anniversario, non è una celebrazione, non è una mostra per dire “guardate quanto sono stato bravo”. È, semplicemente, Giorgio Armani che fa Giorgio Armani. E quando decide di farlo raccontando vent’anni . Vent’anni di Armani Privé: tutto cambia, ma lui no. Per fortuna e per l’anima L'Identità... 🔗 Leggi su Lidentita.it