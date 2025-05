Vela d’epoca le vecchie signore del mare a Sanremo da domani al 31 maggio

Scopri le affascinanti velone d'epoca a Sanremo, il ritorno alle eleganti tradizioni del passato tra le vecchie signore del mare. Dal 30 aprile al 31 maggio, lasciati trasportare in un viaggio nel tempo tra incontri di classe, rispetto e la bellezza degli scafi in legno.

(Adnkronos) – “Sarà come fare un salto nel passato, quando gli scafi in legno animavano i porti del Mediterraneo e si praticava il cosiddetto ‘gentleman yachting’, l’arte di navigare secondo stili e comportamenti improntati al rispetto, all’eleganza e alla signorilità. Qui non si viene solo per regatare, ma anche per trascorrere piacevoli giornate all’insegna della cultura marittima”. Così il velaio ed esperto velista Beppe Zaoli, storico presidente dell’ultracentenario Yacht Club Sanremo fondato nel 1920, descrive la prima edizione delle Grandi Regate Internazionali, in programma nella città del ponente ligure da giovedì 29 a sabato 31 maggio 2025. 🔗 Leggi su Seriea24.it