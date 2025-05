Vela day | al club nautico Punta piccola s’inaugura la stagione estiva

Il 2 giugno segna l'inizio della stagione estiva 2025 al club nautico Punta Piccola di San Leone, sotto la presidenza di Benedetto Adragna. L'evento di inaugurazione, il tradizionale "Vela Day" sponsorizzato dalla Federazione Italiana della Vela, rappresenta un'importante opportunità per celebrare la passione per la nautica e coinvolgere la comunità locale in una giornata di sport e divertimento.

