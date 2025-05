Vecchia conoscenza delle forze dell' ordine pizzicato con l' eroina

Il 27 maggio a Conselve, un 50enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di eroina. L'operazione mette in luce il costante impegno delle Forze dell'Ordine contro il traffico di droga nella zona.

Vecchia conoscenza delle forze dell'ordine trovato con la droga e arrestato. E' successo il 27 maggio a Conselve. I carabinieri della stazione di Conselve hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne della zona, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Vecchia conoscenza delle forze dell'ordine "pizzicato" con l'eroina

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vecchia conoscenza delle forze dell'ordine pizzicato con l'eroina; Prende i soldi e scappa, arrestato falso assicuratore: così ha truffato decine di brianzoli; Ancora controlli antidroga della Polizia a Corato: preso un 22enne; Da Pesaro a Rimini per rifornirsi di cocaina: 76enne pesarese finisce ai domiciliari. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L ESSERE una vecchia conoscenza delle forze dell ordine non ha giovato a un 53enne di San ... - L ESSERE una vecchia conoscenza delle forze dell ordine non ha giovato a un 53enne di San Miniato, P.A, in trasferta a Fucecchio, dov è stato identificato e seguito dai carabinieri e arrestato ... 🔗Secondo lanazione.it

Ancora controlli antidroga della Polizia a Corato: preso un 22enne - Sequestrate due grosse pietre di cocaina, 79 dosi della stessa sostanza, 7 bustine di marijuana e un'ulteriore busta con 43 grammi ... 🔗Da coratoviva.it

Conosciuto da tempo, fermato al volante di un'auto senza la patente - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Secondo msn.com

ROMA – CARABINIERI SCOPRONO DEPOSITO DI ARMI IN CASA DI UNA “VECCHIA CONOSCENZA” DELLE FORZE DELL’OR