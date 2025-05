Vasto incendio all’Interporto di Nola Napoli l’appello ai cittadini | Tenete chiuse porte e finestre – I video

A Nola, nel secondo dopoguerra un vasto incendio ha coinvolto un capannone dell’Interporto, rischiando di propagarsi e causando massima preoccupazione tra i cittadini. L’appello delle autorità è di tenere chiuse porte e finestre per garantire la sicurezza e limitare i rischi. Rimanete aggiornati e seguite le indicazioni per proteggere voi e le vostre famiglie.

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 maggio in un capannone destinato allo stoccaggio di materiale plastico all’interno del lotto D1 dell’ Interporto di Nola, in provincia di Napoli. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo un’area di circa tremila metri quadrati. Secondo quanto riportato dal Mattino, al momento dello scoppio del rogo i dipendenti avevano già lasciato l’edificio per la chiusura pomeridiana, e fortunatamente non si registrano feriti. «Troppi incendi si stanno sviluppando nei distretti industriali». Sul posto sono immediatamente intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco con diverse autobotti, impegnate nel contenere e domare le fiamme. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Vasto incendio all’Interporto di Nola (Napoli), l’appello ai cittadini: «Tenete chiuse porte e finestre» – I video

