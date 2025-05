Vasto incendio all’Interporto di Nola | allerta anche a Mugnano del Cardinale

Un vasto incendio ha colpito nel tardo pomeriggio l'Interporto Cis di Nola, interessando diversi capannoni industriali. Le fiamme, originate da un deposito di materiale plastico nel lotto D1, si sono propagate velocemente, causando preoccupazione anche a Mugnano del Cardinale. Le operazioni di spegnimento sono in corso, mentre si attende un aggiornamento sulla situazione.

Un incendio di rilevanti proporzioni è divampato nel tardo pomeriggio presso l'Interporto Cis di Nola, interessando più capannoni industriali. Le fiamme si sarebbero sviluppate inizialmente in un deposito di materiale plastico situato nel lotto D1, per poi propagarsi rapidamente su un'area.

Incendio al Cis di Nola: «Tenete chiuse porte e finestre» - Un incendio è scoppiato al Cis di Nola, generando una densa nube di fumo. Il Comune di Comiziano ha emesso un avviso per la popolazione, raccomandando di tenere chiuse porte e finestre per limitare l’esposizione. 🔗continua a leggere

