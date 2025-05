Vasilinca Potincu uccisa a coltellate a Legnano fermato un operaio di 29 anni

Tragedia a Legnano, dove Vasilica Potincu, 35 anni, è stata brutamente uccisa con nove coltellate. L'omicida, un operaio di 29 anni residente a Robecco sul Naviglio, è stato arrestato dopo aver aggredito la donna, sua cliente, nell'appartamento in cui lavorava come escort. L'arma del delitto è stata trovata conficcata nella schiena della vittima, portando a un’indagine che ha scosso la comunità locale.

A massacrare la 35enne Vasilica Potincu con nove coltellate, lasciando l’arma conficcata nella schiena della vittima, sarebbe stato un operaio 29enne, residente a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. Il giovane, cliente della donna nell’appartamento di Legnano dove Potincu lavorava come escort, sarebbe stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. Interrogato dal pm Ciro Caramore, l’operaio si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere ma sono numerosi gli elementi raccolti dagli investigatori che convergerebbero proprio sulla medesima persona. L’incontro «finito male» poi l’omicidio. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Vasilinca Potincu uccisa a coltellate a Legnano, fermato un operaio di 29 anni

Vasilica Potincu uccisa in casa con otto coltellate Legnano: è caccia al killer - Si intensificano le ricerche del killer di Vasilica Potincu, 35enne trovata assassinata nella sua abitazione di Legnano, colpita da otto coltellate. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vasilica Potincu uccisa a coltellate a Legnano, fermato un operaio di 29 anni. «Si è avvalso della facoltà di non rispondere» - C'è un fermo per l'omicidio di Vasilica Potincu, la 35enne uccisa sabato sera con nove coltellate nel suo appartamento a Legnano (Milano). Ad essere arrestato è stato un ... 🔗Lo riporta ilmessaggero.it

Donna uccisa con 9 coltellate a Legnano: fermato un operaio di 29 anni - Rapina o furto finiti male sono stati esclusi perché in casa c'erano alcune centinaia di euro in contanti, che l'assassino non ha toccato. 🔗Riporta msn.com

Escort uccisa con 9 coltellate in casa a Legnano: chi è l’operaio di 29 anni fermato per l’omicidio Vasilica Potincu - Il sospettato vive a Robecco sul Naviglio: nell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. La escort, alias Katty, era stata trovata nel suo appartamento con una lama piantata nella ... 🔗Segnala quotidiano.net

Omicidio di Vasilica: perquisito l’appartamento del sospettato. È l’ultimo cliente della escort?