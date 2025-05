Vasilica uccisa e lasciata nuda con un coltello nella schiena | fermato un cliente è un operaio italiano

Un tragico omicidio ha scosso Legnano, milanese, dove è stata trovata morta Vasilica Potincu, 35enne, con nove coltellate e un coltello conficcato nella schiena. Dopo intensive indagini, un 29enne italiano è stato arrestato e accusato del delitto. L'operazione di polizia ha portato alla luce dettagli inquietanti legati alla vittima e al sospettato, un operaio locale.

In mattinata le perquisizioni, e dopo poche ore sono scattate le manette: un 29enne italiano è stato fermato con l'accusa di aver ucciso Vasilica Potincu, la 35enne trovata morta il 25 maggio in via Stelvio a Legnano (Milano) con nove coltellate. I sospetti sul 28enne Il giovane, operaio. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Vasilica uccisa e lasciata nuda con un coltello nella schiena: fermato un cliente, è un operaio italiano

