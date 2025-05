Vasilica Potincu uccisa a coltellate a Legnano fermato un operaio di 29 anni Si è avvalso della facoltà di non rispondere

Un tragico omicidio ha scosso Legnano, dove Vasilica Potincu, 35enne, è stata brutalmente uccisa con nove coltellate nel suo appartamento. Le autorità hanno arrestato un operaio di 29 anni, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'indagine è in corso per far luce su questo atto violento che ha scosso la comunità locale.

C'è un fermo per l'omicidio di Vasilica Potincu, la 35enne uccisa sabato sera con nove coltellate nel suo appartamento a Legnano (Milano). Ad essere arrestato è stato un operaio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Vasilica Potincu uccisa a coltellate a Legnano, fermato un operaio di 29 anni. «Si è avvalso della facoltà di non rispondere»

Legnano, la 35enne Vasilica Potincu trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga - A Legnano, in provincia di Milano, è stata tragicamente scoperta la 35enne Vasilica Potincu, trovata morta nella sua abitazione con un coltello conficcato nella schiena. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Vasilica Potincu uccisa in casa con otto coltellate a Legnano: è caccia al killer; Vasilica Potincu uccisa a Legnano, la 35enne trovata morta con un coltello nella schiena. Il killer in fuga; Il giallo di Vasilica Potincu, uccisa a Legnano e lasciata nuda sul pavimento: l’ex marito ricercato (per altri reati) si costituisce. “Non sono stato io; Vasilica Potincu uccisa a coltellate: si indaga sulla doppia vita. La donna aveva famiglia a Cinisello Balsamo ma vedeva i clienti a Legnano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vasilica Potincu uccisa a coltellate a Legnano, fermato un operaio di 29 anni. «Si è avvalso della facoltà di non rispondere» - C'è un fermo per l'omicidio di Vasilica Potincu, la 35enne uccisa sabato sera con nove coltellate nel suo appartamento a Legnano (Milano). Ad essere arrestato è stato un ... 🔗Riporta ilmessaggero.it

Uccisa con un coltello nella schiena a Legnano, fermato un operaio di 29 anni: conosceva Vasilica Potincu - I carabinieri hanno fermato un operaio di 29 anni di Robecco sul Naviglio (Milano) per l'omicidio di Vasilica Potincu, l'escort 35enne che domenica 25 ... 🔗Secondo fanpage.it

Escort uccisa a coltellate a Legnano, fermato un operaio di 29 anni - Un operaio di 29 anni di Robecco sul Naviglio (Milano) è stato fermato per il femminicidio di Vasilica Potincu, la donna di 35 anni, uccisa nella serata di sabato a Legnano (Milano) nell'appartamento ... 🔗ansa.it scrive