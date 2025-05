vasilica accoltellata a morte interrogato un sospettato

Le indagini sull'omicidio di Vasilica Potincu, 35enne di origini rumene trovata accoltellata nel suo appartamento a Legnano, sembrano giungere a una svolta. Gli inquirenti hanno interrogato un sospettato legato alla vita della donna, che lavorava come escort per una clientela di fascia medio-alta. Il caso ha suscitato grande interesse e preoccupazione nella comunità locale.

