Vandali a Bomba distrutti i vasi lungo via Sangritana | il Comune sporgerà denuncia FOTO

Nella notte tra sabato e domenica, via Sangritana a Bomba è stata teatro di un atto vandalico che ha distrutto i vasi decorativi curati da cittadini locali. Le piante, simbolo di comunità e cura del territorio, sono state gettate a terra, lasciando un segno di sfregio inaccettabile. Il comune ha deciso di sporgere denuncia per tutelare il patrimonio comune e scongiurare simili episodi in futuro.

Un gesto incomprensibile e irrispettoso. Nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno danneggiato i vasi decorativi posizionati lungo la ringhiera di via Sangritana, a Bomba, gettando a terra fiori e terra. Si tratta di vasi curati da alcune cittadine del paese nell’ambito di un patto di... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Vandali a Bomba, distrutti i vasi lungo via Sangritana: il Comune sporgerà denuncia [FOTO]

