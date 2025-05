Valorizzazione dei beni confiscati alla mafia | assemblea pubblica nel castello

Nel cuore del castello di Brindisi si è tenuta un'assemblea pubblica dedicata alla valorizzazione dei beni confiscati alla mafia. Questi patrimoni, oltre a rivestire un'importanza simbolica, possono trasformarsi in motori di sviluppo e occupazione, offrendo opportunità concrete per il territorio. L'incontro ha messo in luce come il riutilizzo sociale di tali beni possa contribuire a un futuro migliore, sostenendo la crescita e la legalità.

