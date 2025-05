Valmontone venerdì il convegno sull' impiego di metodi innovativi per la valorizzazione della carne ovina - sheepmeat

Valmontone si prepara ad ospitare un convegno dedicato all'impiego di metodi innovativi per la valorizzazione della carne ovina, chiamato "Sheepmeat". L'evento, previsto per venerdì presso il Casale Tasciotto, sarà guidato dal Dott. Agronomo Massimo Perrotta, ideatore e moderatore del progetto, che mira a promuovere pratiche innovative nel settore. Un'opportunità unica per approfondire le potenzialità della carne ovina.

