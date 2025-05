valbisenzio sorride il bilancio è positivo

La Valbisenzio festeggia un bilancio positivo al termine di una stagione intensa e impegnativa. Marco Pacini, dirigente del club, esprime soddisfazione per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza, nonostante le difficoltà di un campionato sconosciuto. Ora, con nuove ambizioni, la squadra è pronta a puntare più in alto e a sfidare le proprie capacità nel prossimo passo della sua avventura calcistica.

"L’obiettivo, da neopromossi, era comunque quello di salvarci in un campionato che non conoscevamo e che si preannunciava piuttosto impegnativo. E ci siamo riusciti: ora alziamo l’asticella". E’ Marco Pacini, dirigente della Valbisenzio, a tirare le somme di una stagione che ha visto il club vaianese salvarsi ai playout, conquistando così il dirito di continuare a giocare in Seconda Categoria. La rosa era composta ai nastri di partenza da buona parte del gruppo che nel 202324 aveva vinto il campionato di Terza con Antonio Imbriano: Gianluca Galli, Alessio Fattori, Lorenzo Vignolini, Tommaso Attucci, Alessandro Duca, Giacomo Aguzzi, Matteo Pacini, Maximilian Mazzini, Federico Antonelli, Dario Caggianese, Lorenzo Tardelli, Dario Biancalani, Abdou Diop, Duccio Fioretti, Andrea Langianni, Filippo Gandolfi, Alessio Ferrari, Alessio Gramigni, Lorenzo Magnelli, Salvatore Mazzola, Rodriguez Bossahon e Luca Rossellò ed era stata affidata ad Andrea Pulidori (reduce da un’ottima annata alla Polisportiva Naldi)... 🔗 Leggi su Lanazione.it