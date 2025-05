Vaccino Covid Kennedy Jr | Non più raccomandato a bambini e donne incinte rendiamo l' America di nuovo sana - VIDEO

Il ministro della Salute Robert Kennedy Jr ha dichiarato in un video che il vaccino contro il Covid non è più raccomandato per bambini e donne incinte, segnando una svolta significativa nel dibattito sanitario. Affiancato da esperti come il commissario della FDA Marty Makary e il direttore del NIH Jay Bhattacharya, Kennedy evidenzia l'importanza di rendere l'America nuovamente sana.

Il ministro della salute di Trump ha parlato con soddisfazione della novità in un video, affiancato dal commissario della Fda Marty Makary e dal direttore del National Institutes of Health Jay Bhattacharya Il ministro della Salute Robert Kennedy Jr ha annunciato in un video che il vaccino Cov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, Kennedy Jr: "Non più raccomandato a bambini e donne incinte, rendiamo l'America di nuovo sana" - VIDEO

