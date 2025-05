Vaccino Covid Fda ritira quello vecchio perché non copre la nuova variante ma Draghi impone il Green Pass anche se i nuovi sieri non sono disponibili

L'FDA ha ritirato il vaccino monovalente anti-COVID, ritenendolo inefficace contro la variante Omicron, e ha messo in evidenza la necessità di un vaccino bivalente. Tuttavia, nonostante l'assenza di nuovi sieri disponibili, il governo di Mario Draghi continua a imporre il green pass, lasciando in discussione l'efficacia della strategia vaccinale precedentemente sostenuta da Roberto Speranza e Aifa.

La Fda riconosce che contro Omicron ci vuole il bivalente: il monovalente non è efficace. Però è quello che Roberto Speranza e Aifa giuravano andasse benissimo. E che fu reso obbligatorio di fatto con la tessera verde La Fda riconosce che contro Omicron ci vuole il bivalente: il monovalente n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, Fda ritira quello "vecchio" perché non copre la "nuova" variante, ma Draghi impone il Green Pass anche se i nuovi sieri non sono disponibili

