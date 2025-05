Vaccini per donne e bambini la decisione che cambia tutto | cosa succede ora

L'annuncio di Robert F. Kennedy Jr., ministro della Salute dell'amministrazione Trump, segna un cambiamento epocale nella salute pubblica americana, con un focus particolare su vaccini per donne e bambini. Sotto il motto “Let’s make America healthy again”, questa iniziativa suscita interrogativi e accende un acceso dibattito sociale. Cosa comporterà realmente questa decisione? Scopriamolo nell'articolo.

“Let’s make America healthy again”: con questo slogan, parafrasando il celebre motto trumpiano, il ministro della Salute dell’amministrazione Trump, Robert F. Kennedy Jr., ha annunciato una svolta che promette di accendere il dibattito negli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato in un video pubblicato online, il vaccino anti-Covid non sarĂ piĂą tra quelli raccomandati dal CDC (Centers for Disease Control and Prevention) per donne incinte e bambini. Al suo fianco, nel filmato, anche Marty Makary, commissario della FDA, e Jay Bhattacharya, direttore del National Institutes of Health, entrambi noti per le loro posizioni critiche sulle strategie vaccinali pandemiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vaccini per donne e bambini, la decisione che cambia tutto: cosa succede ora

