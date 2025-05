Va fatto un laboratorio meccanico per i giovani

Il corso IFTS per tecnico di disegno e progettazione industriale, promosso da Formart Confartigianato di Cesena e coordinato da Ursula Versari, offre ai giovani un'opportunità unica di apprendimento pratico. Attraverso esperienze laboratoriali e collaborazioni aziendali, i partecipanti esploreranno la produzione digitale al Fablab Romagna, il disegno 3D e la realtà virtuale, utilizzando software all'avanguardia.

Prosegue il corso Ifts per tecnico di disegno e progettazione industriale promosso da Formart Confartigianato sede di Cesena coordinata da Ursula Versari. Prevede esperienze laboratoriali e in azienda, tra cui produzione digitale al Fablab Romagna, disegno 3 D e realtà virtuale attraverso il software, la tornitura e fresatura presso l'azienda cesenate Meccanica 2000. Gli iscritti al corso sono 25. A Meccanica 2000, con titolari Mario Picone e Loris Siboni, si è svolta la visita aziendale inerente al modulo ' programmazione Cad per computerizzazione delle lavorazioni'. "Un'esperienza formativa unica – afferma Picone –, che ha permesso ai partecipanti di vedere realizzato su una macchina a controllo numerico il pezzo progettato in aula...

