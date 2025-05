Uva e verdura fresca dall' Africa a Salerno il blitz della Coldiretti | Chiarezza sulle norme di sicurezza e sull' eventuale uso di sostanze proibite

La Coldiretti Campania ha condotto un blitz nel porto di Salerno per verificare la qualità e la sicurezza delle ingenti quantità di uva da tavola e verdura fresca provenienti dall'Africa. L'iniziativa mira a garantire la trasparenza sulle normative vigenti e l'assenza di sostanze proibite, proteggendo così sia le aziende agricole locali che i consumatori, e promuovendo la reciproca sostenibilità del settore.

Blitz di Coldiretti Campania nelle acque del porto di Salerno, stamattina, per fare chiarezza sulle grandi quantità di uva da tavola e di verdura fresca che arriva nei container della stazione Marittima. Una iniziativa per tutelare le aziende agricole e i consumatori assicurando reciprocità delle...

