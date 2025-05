Uva e verdura fresca dall' Africa a Salerno il blitz della Coldiretti | Chiarezza sulle norme di sicurezza e sull' eventuale uso di sostanze proibite in Italia

Il blitz della Coldiretti Campania al porto di Salerno ha messo in luce l'importante questione dell'importazione di uva da tavola e verdura fresca dall'Africa. L'iniziativa mira a garantire il rispetto delle norme di sicurezza alimentare e a verificare l'assenza di sostanze proibite, proteggendo così le aziende agricole italiane e tutelando i diritti dei consumatori.

Blitz di Coldiretti Campania nelle acque del porto di Salerno, stamattina, per fare chiarezza sulle grandi quantitĂ di uva da tavola e di verdura fresca che arriva nei container della stazione Marittima. Una iniziativa per tutelare le aziende agricole e i consumatori assicurando reciprocitĂ delle... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Uva e verdura fresca dall'Africa a Salerno, il blitz della Coldiretti: "Chiarezza sulle norme di sicurezza e sull'eventuale uso di sostanze proibite in Italia"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Coldiretti al porto di Salerno contro l’import di uva e verdura africane: Senza reciprocitĂ non si passa; Uva e verdura dall'Africa: blitz di Coldiretti al porto di Salerno. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Uva da tavola e verdura dall'Africa, blitz di Coldiretti - Blitz di Coldiretti Campania nelle acque del porto di Salerno per fare chiarezza sulle grandi quantità di uva da tavola e di verdura fresca che arrivano nei container della stazione Marittima. (ANSA) ... 🔗Si legge su ansa.it

Uva e verdura fresca dall'Africa a Salerno, il blitz della Coldiretti: "Chiarezza sulle norme di sicurezza e sull'eventuale uso di sostanze proibite" - “Non vogliamo frutta e verdura coltivata all’estero con regole diverse – hanno ribadito gli attivisti- che poi arriva in Italia e si trasforma magicamente in Made in Italy!” ... 🔗Segnala salernotoday.it

Frutta e verdura dall'estero, il grande inganno italiano: importiamo uva dall’India e cipolle dal Sudafrica mentre il Made in Italy soffre - Tra sprechi alimentari in aumento e allarmi sanitari, si aggrava la distanza tra chi coltiva e chi consuma. Dietro il sorpasso delle forniture straniere ci sono cambiamenti climatici, costi produttivi ... 🔗Lo riporta corrierediarezzo.it

Arugula Salad with apples and walnuts