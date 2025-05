Uva da tavola e verdura dall’Africa Coldiretti Campania al porto di Salerno | chiarezza sulle importazioni

Coldiretti Campania ha condotto un blitz al porto di Salerno per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle importazioni massicce di uva da tavola e verdura fresca dall'Africa. L'iniziativa, volta a proteggere le aziende agricole locali e i consumatori, mira a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari sul mercato, evidenziando l'importanza di una maggiore trasparenza nelle filiere di approvvigionamento.

Blitz di Coldiretti Campania nelle acque del porto di Salerno per richiamare l'attenzione sulle ingenti quantità di uva da tavola e verdura fresca che arrivano nei container provenienti dall'estero. L'iniziativa, mirata a tutelare aziende agricole e consumatori, ha avuto come obiettivo la richiesta di trasparenza, equità nelle regole e prezzi giusti. Lo slogan dell'azione – "Senza reciprocità da qui non si passa" – ha accompagnato la protesta, che ha visto diverse imbarcazioni circondare una nave carica di prodotti agricoli provenienti dall'Africa. " Non vogliamo frutta e verdura coltivate all'estero con regole diverse che poi arrivano in Italia e si trasformano magicamente in Made in Italy ", hanno dichiarato gli attivisti.