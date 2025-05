Uscire dal carcere sapendo fare un lavoro 15 detenuti impegnati nei laboratori dalla saldatura alla cartiera

L'open day dei laboratori produttivi Altremani nel carcere della Rocca di Forlì ha mostrato come 15 detenuti stiano acquisendo competenze attraverso attività pratiche, dalla saldatura alla produzione cartaria. Questi laboratori, avviati nel 2006 e gestiti da un’impresa sociale, rappresentano un'importante opportunità per reinserire i detenuti nel mondo del lavoro, fornendo loro abilità pratiche e prospettive per un futuro migliore.

