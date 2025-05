Uscire dal carcere sapendo fare un lavoro 15 detenuti impegnati nei laboratori alla Rocca dalla saldatura alla cartiera

Il carcere della Rocca di Forlì ha ospitato un open day dedicato ai laboratori produttivi Altremani, dove 15 detenuti hanno l'opportunità di acquisire competenze lavorative utili per il reinserimento sociale. Dal 2006, diverse iniziative hanno trasformato il carcere in un ambiente formativo, puntando a fornire ai detenuti non solo un'esperienza lavorativa, ma anche la chance di una vita migliore una volta scontata la pena.

Il carcere della Rocca ha aperto le sue porte per l'open day dei laboratori produttivi Altremani, le attività interne al carcere di Forlì in cui lavorano attualmente 15 detenuti. Dal 2006 in carcere sono stati realizzati vari laboratori di cui oggi si occupa direttamente l'impresa sociale, senza.

