Usa un alias per sfuggire al carcere ma viene scoperto

Un uomo in fuga dalla giustizia ha tentato di eludere le autorità nascondendosi dietro a un alias, ma la sua strategia fallisce. Nel weekend a Ronciglione, i carabinieri del Nor lo arrestano mentre effettuano controlli nel centro abitato. Scopriamo i dettagli di questa vicenda che ha portato alla cattura di un ricercato.

Si nasconde dietro a un alias per evitare il carcere, ma viene scoperto e arrestato. È successo nell'ultimo fine settimana a Ronciglione, dove i carabinieri dell'aliquota operativa del Nor, durante i controlli nel centro abitato, si sono imbattuti in un cittadino straniero su cui pendeva un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Usa un alias per sfuggire al carcere ma viene scoperto

Fuori: la nostra intervista a Matilda De Angelis e a Elodie, alias le amiche del carcere di Goliarda Sapienza - Nell'Italian Pavilion dell'Hotel Le Majestic di Cannes, abbiamo incontrato Matilda De Angelis ed Elodie, protagoniste del film "Fuori" di Mario Martone, dedicato a Goliarda Sapienza. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Tenta di sfuggire all’arresto usando un alias, finisce in carcere - Nel corso dei controlli quattro persone sono state trovate in possesso di hashish e cocaina e sono state segnalate alla prefettura, una denunciata perché alla guida sotto l’effetto della droga ... 🔗Segnala civonline.it

Usa alias Riina e si vanta su Fb di essere latitante, arrestato - Il 24enne deve scontare una pena di 4 anni e 9 mesi di carcere, inflitta con sentenza definitiva dal tribunale per i minorenni della Corte d'appello di Cagliari per avere seviziato con un bastone ... 🔗Riporta ansa.it

Former New York Congressman Anthony Weiner Released from Halfway House