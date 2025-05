Usa Trump sospende i colloqui per il visto agli studenti stranieri

L'amministrazione Trump ha sospeso i colloqui per il visto agli studenti stranieri interessati a studiare negli Stati Uniti, segnando un cambiamento significativo nelle politiche di immigrazione. Il Dipartimento di Stato ha interrotto la programmazione di nuovi colloqui, sottolineando l'intento di intensificare i controlli sulle attività degli studenti, in un momento di crescente tensione nel dibattito sull'immigrazione e l'istruzione negli Stati Uniti.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Dipartimento di Stato ha sospeso la programmazione di nuovi colloqui per il visto agli studenti stranieri che si pongono l’obiettivo di studiare negli Stati Uniti in un contesto in cui l’amministrazione Trump punta ad ampliare i controlli sulle loro attività sui social. Un funzionario statunitense ha reso noto che la sospensione è intesa come temporanea e non è applicabile ai richiedenti che hanno già programmato i colloqui per il visto. Il programma, firmato dal Segretario di Stato Marco Rubio, riporta che il Dipartimento di Stato intende emanare linee guida per un controllo più approfondito dei social media... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Usa, Trump sospende i colloqui per il visto agli studenti stranieri

