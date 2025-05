Usa stop ai visti per studenti Prima il controllo dei social

L'amministrazione Trump ha deciso di fermare temporaneamente il rilascio di visti per studenti stranieri, introducendo una nuova misura: il controllo dei social media. Questa mossa, che ha suscitato dibattiti e preoccupazioni, mira a scrutinare la presenza online dei richiedenti, sollevando interrogativi su privacy e tolleranza nei confronti degli studenti provenienti da paesi esteri. Gli effetti di questa decisione potrebbero essere significativi per le istituzioni educative e per gli stessi studenti.

L'amministrazione Trump ha ordinato alle ambasciate statunitensi di tutto il mondo di smettere immediatamente di prendere appuntamenti per le interviste agli studenti stranieri che chiedono un visto in modo da

US Orders Halt in Student-Visa Interviews Before New Vetting