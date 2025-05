Usa portavoce della Casa Bianca Leavitt ordina di spostare agente nero dall' inquadratura di Trump al Campidoglio - VIDEO

Un episodio controverso ha catturato l'attenzione durante un evento al Campidoglio, quando Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha ordinato di spostare un agente di sicurezza afroamericano dall'inquadratura del presidente Trump. Il gesto, ripreso da telecamere, ha sollevato interrogativi sul trattamento dei membri delle forze dell'ordine racchiusi nel contesto della comunicazione ufficiale.

Le immagini mostrano Leavitt visibilmente spazientita mentre, alle spalle del presidente Trump, fa spostare l’agente nero Con un rapido cenno del capo e un gesto deciso, Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha chiesto – e ottenuto – che un agente nero si allontanasse dall’inquadratu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, portavoce della Casa Bianca Leavitt ordina di spostare agente nero dall'inquadratura di Trump al Campidoglio - VIDEO

J.D. Vance ha consegnato l'invito di Trump con una lettera durante il suo incontro con papa Leone, lo ha riportato la portavoce Karoline Leavitt - J.D. Vance ha consegnato personalmente l'invito di Trump a Papa Leone XIV durante un incontro, secondo la portavoce Karoline Leavitt. 🔗continua a leggere

