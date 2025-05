Usa italiano sequestrato e torturato | arrestato il secondo sospetto

Un nuovo sviluppo nel caso del turista italiano sequestrato e torturato a New York: è stato arrestato il secondo sospetto coinvolto nell'incidente, avvenuto con l'intento di estorcere le password del suo conto in bitcoin. Dopo essersi consegnato alle forze dell'ordine, l'uomo ora affronta gravi accuse. La responsabile della polizia ha fornito dettagli al riguardo in un'intervista a Fox 5.

(Adnkronos) – Secondo arresto per il caso del turista italiano sequestrato e torturato a New York, con l'obiettivo di rivelare le password per accedere al suo conto in bitcoin. Il secondo sospetto si è consegnato alla polizia ed è stato arrestato. Parlando con Fox 5, la responsabile della polizia di New York, Jessica Tisch, ha . L'articolo Usa, italiano sequestrato e torturato: arrestato il secondo sospetto proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, italiano sequestrato e torturato: arrestato il secondo sospetto

Ne parlano su altre fonti

Usa, turista italiano rapito e torturato per due settimane in una casa a New York; Italiano sequestrato e torturato a New York per due settimane, poi riesce a scappare. Arrestati un uomo e una…; Turista italiano sequestrato e torturato a New York; New York, tenuto prigioniero e torturato in un appartamento: italiano riesce a fuggire. Un arresto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Italiano sequestrato e torturato a New York, secondo arresto: si consegna alla polizia un trader svizzero - NEW YORK - La polizia ha arrestato una persona, la seconda, per il sequestro e la tortura dell'italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan. Lo riporta il New York Daily News, sottolineando ... 🔗Come scrive msn.com

Italiano sequestrato a New York e torturato, trader svizzero si consegna alla polizia: chi è William Duplessie - Un trader di criptovalute, William Duplessie, si è consegnato per la vicenda dell'italiano Michael Carturan, sequestrato e torturato a New York ... 🔗Da virgilio.it

New York, secondo arresto per l'italiano sequestrato: trader svizzero si è consegnato alla polizia - Sarebbe il proprietario dell' immobile trasformato in "casa degli orrori" in cui Michael Valentino Teofrasto Carturan è stato torturato perché rivelasse la password per accedere al suo portfolio di cr ... 🔗Scrive msn.com

California: i genitori carcerieri incriminati per tortura