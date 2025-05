Urto in rotatoria Minorenne in ospedale

Ieri pomeriggio, in via Einaudi, si è verificato un incidente stradale in una rotatoria, coinvolgendo un'auto e una moto. Fortunatamente, le conseguenze sono state meno gravi del previsto, ma il giovane conducente della moto, un ragazzo fanese del 2007, ha riportato ferite e si trova attualmente in ospedale. L'incidente ha suscitato paura nella comunità locale.

Paura ieri in via Einaudi, per la collisione tra un’automobile e una moto avvenuta poco dopo le 14 che poteva avere conseguenze ben peggiori di quelle che, fortunatamente, ha avuto. Ad avere la peggio è stato comprensibilmente il conducente della moto, un ragazzo fanese classe 2007 (ancora minorenne) che ha riportato delle ferite per le quali è stato trasportato in codice verde (dunque in condizioni non gravi) al Pronto soccorso di Fano. Incolume il conducente dell’auto, una Peugeot 208, pure lui fanese, di 22 anni. Questa la dinamica. Lo scontro frontalelaterale è avvenuto alla rotatoria. La moto stava circolando in via Einaudi con direzione monte... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Urto in rotatoria. Minorenne in ospedale

