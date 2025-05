Urbino chiude quinto nel campionato di Eccellenza | successi e giovani promesse

L'Urbino si è guadagnato un prestigioso quinto posto nel campionato di Eccellenza, chiudendo con 48 punti e 14 vittorie, di cui 10 in casa. Con il quarto miglior attacco del girone e un gioco di qualità, la squadra ha messo in mostra anche giovani promesse. Il direttore generale Ivan S... sottolinea i successi di una stagione che ha superato le aspettative.

Un quinto posto (48 punti) con 14 gare vinte (10 in casa), il quarto miglior attacco del girone (37 reti) e tanto bel gioco, è quello che ha saputo fare (e non è poco) l'Urbino nel campionato di Eccellenza appena concluso. "Una stagione – sottolinea il direttore generale della società ducale Ivan Santi- che ha messo in evidenza come Urbino sia diventata una piazza importante capace di lottare con squadre blasonate e di spessore anche se con l'occhio sempre rivolto al budget e ai costi. Mi piace sottolineare che quest'anno l'Urbino aveva la rosa più giovane della categoria". "Oggi tiriamo le conclusioni di un campionato bellissimo che ha dato a tutto l'ambiente grande soddisfazione – aggiunge Santi - e non si poteva non ripartire da Mister Mariani che è l'uomo giusto per continuare sul percorso intrapreso".