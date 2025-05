Uomo trovato morto in casa a Bologna in un lago di sangue fermata la moglie | respinge tutte le accuse

Un tragico evento ha scosso Bologna con la scoperta del corpo senza vita di Giuseppe Marra, 58 anni, trovato in un lago di sangue nella sua casa. La moglie è stata arrestata nella notte con l'accusa di omicidio aggravato, ma ha respinto tutte le accuse. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica di questo omicidio, lasciando la comunità locale sotto shock.

E' stata fermata nella notte con l'accusa di omicidio aggravato la moglie di Giuseppe Marra, il 58enne trovato ieri morto nella sua abitazione di via Zanolini a Bologna... 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Uomo trovato morto in casa a Bologna in un lago di sangue, fermata la moglie: respinge tutte le accuse

