Uomini e Donne l' opinione della puntata | colpo di scena Marina e Gemma da nemiche ad alleate

Nella puntata di oggi, mercoledì 28 maggio 2025, di Uomini e Donne, assisteremo a un sorprendente colpo di scena: Gemma e Marina, da storiche nemiche, si uniscono per affrontare Arcangelo. Scopriamo insieme come si evolve questa inaspettata alleanza e quali sviluppi porterà nel programma.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 28 maggio 2025 su Canale 5, Gemma e Marina si alleano contro Arcangelo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: colpo di scena, Marina e Gemma da nemiche ad alleate

