Uomini e Donne l’ex tronista Chiara Pompei si è accoltellata | ‘Mi hanno salvata in tempo’

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso su Instagram un messaggio drammatico e toccante, rivelando di aver tentato il suicidio e di essere stata salvata in tempo. La sua testimonianza mette in luce un momento difficile e ci invita a riflettere sulla sensibilità di questi temi.

Il messaggio choc dall’ospedale. “Ho deciso di finirla, ma mi hanno salvata in tempo”. È questa la frase che ha scosso i follower di Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, comparsa sul suo profilo Instagram insieme a una foto scattata con ogni probabilità da una stanza d’ospedale. Un gesto estremo, il suo, che rivela un momento personale di fragilità e dolore profondo. Un addio social pieno di accuse e nostalgia. In una lunga e sofferta serie di storie Instagram, Pompei ha rivolto parole dure e malinconiche alle persone che fanno parte della sua vita: “Non sono stata una brava amica e compagna, sappiate che ci ho messo tutto il mio cuore per voi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, l’ex tronista Chiara Pompei si è accoltellata: ‘Mi hanno salvata in tempo’

