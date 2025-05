Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Scopri come e dove rivedere l'ultima puntata di "Uomini e Donne", uno dei programmi più amati di Mediaset. Con la conduzione di Maria De Filippi, il dating show cattura l'attenzione con il Trono Over e il Trono Classico, trasmessi dal lunedì al venerdì. Non perdere l'opportunità di rivivere le emozioni e i colpi di scena di questo affascinante viaggio nell'amore.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

