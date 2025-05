Uomini e Donne ecco chi ha scelto Cinzia tra Arcangelo e Antonio | spunta una foto sui social che non lascia dubbi

Nel cuore del trono over di Uomini e Donne, Cinzia si trovava a dover scegliere tra Arcangelo e Antonio. La suspense è stata finalmente svelata grazie a una foto sui social che lascia poco spazio ai dubbi. Scopriamo insieme chi ha avuto la meglio nel cuore della dama e i dettagli di questa avvincente scelta.

Cinzia è stata una delle dame del trono over di questa edizione di Uomini e Donne. Divisa tra Arcangelo e Antonio, chi avrà scelto alla fine? La risposta è in uno scatto pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, ecco chi ha scelto Cinzia tra Arcangelo e Antonio: spunta una foto sui social che non lascia dubbi

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio - Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Uomini e Donne, il gran finale: Gianmarco ha scelto di spezzare il cuore a una donna con questa lettera...; Uomini e Donne, per la scelta di Gianmarco Steri Maria De Filippi cambia tutto: ecco quando va in onda (e chi; Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in prima serata su Canale 5; “Uomini e donne”: ecco chi ha scelto Gianmarco Steri. La puntata in prima serata. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uomini e Donne, chi ha "scelto" Cinzia? La riposta spoilerata dai social - Tra le dame del trono over abbiamo Cinzia che deve a breve fare anche lei la sua scelta. La dama è indecisa tra Antonio e Arcangelo, quest’ultimo, ricordiamo, aveva frequentato per breve tempo la ... 🔗Secondo notizie.it

Gianmarco Steri verso la scelta, il percorso a Uomini e Donne: tutti i dettagli - Si avvicina la scelta di Gianmarco Steri. La decisione del tronista di Uomini e Donne verrà trasmessa in prima serata, venerdì 30 maggio, su Canale 5. Cresce l'attesa per scoprire quale corteggiatrice ... 🔗Da adnkronos.com

Uomini e Donne, chi ha ‘scelto’ Cinzia tra Arcangelo e Antonio dopo la fine del programma: la risposta arriva dai social - Ecco cosa è apparso su TiktTok in merito all’ex dama di Uomini e Donne e al cavaliere che avrebbe scelto nel programma di Canale 5 ... 🔗Come scrive isaechia.it

Bufera su Uomini e Donne per la decisione sulla scelta di Gianmarco Una vera assurdità