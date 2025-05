Uomini e Donne chiude in anticipo | c’entra la scelta di Gianmarco Steri

Uomini e Donne ha chiuso anticipatamente la stagione 2024-2025, sorprendendo i telespettatori che attendevano nuove puntate fino a venerdì. La decisione è legata alla scelta di Gianmarco Steri, simbolo di un finale inaspettato per il popolare programma di Maria De Filippi. Scopriamo insieme le motivazioni dietro questa chiusura e le reazioni del pubblico.

Uomini e Donne è ufficialmente giunto al termine per la stagione televisiva 2024-2025. La chiusura anticipata del programma di Maria De Filippi ha spiazzato gran parte dei telespettatori, che si aspettavano nuove puntate almeno fino a venerdì. Ma il dating show ha salutato il pubblico già oggi, mercoledì 28 maggio. Un’uscita di scena silenziosa ma decisa, confermata da un comunicato social ufficiale pubblicato dopo la puntata. Uomini e Donne: la conferma arriva dai profili social ufficiali. A rendere chiara la chiusura anticipata è stato un post pubblicato sul profilo Instagram @uominiedonne, accompagnato da una foto significativa: Gianmarco Steri nel momento della sua scelta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne chiude in anticipo: c’entra la scelta di Gianmarco Steri

