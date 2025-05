Uomini e Donne Chiara Pompei dalla clinica psichiatrica | Mi sono accoltellata

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente condiviso con i suoi fan un momento di grande difficoltà, rivelando di essersi accoltellata e di trovarsi attualmente in una clinica psichiatrica. La sua confessione cruda e senza filtri mette in luce il profondo dolore che ha attraversato, suscitando grande preoccupazione e attenzione.

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha rivelato di essersi accoltellata e di trovarsi ora ricoverata in una clinica psichiatrica. Dopo le parole criptiche che avevano già allarmato i fan, oggi è arrivata la confessione: "Ho rischiato di morire." Un racconto crudo, senza filtri, che ha acceso un faro sulla sua sofferenza, tra accuse, voci infamanti e un amore complicato. Scopriamo perchè ha fatto questo gesto estremo e cosa ha dichiarato la ragazza. News Uomini e Donne: il gesto estremo di Chiara Pompei. Nel video pubblicato su Instagram, Chiara Pompei ha confessato: "Sono qui, chiusa in una clinica psichiatrica, perché ieri mi sono accoltellata e ho rischiato di morire.

