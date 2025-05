Uomini e Donne cambia la programmazione | Mediaset ha deciso

Importanti novità in arrivo per "Uomini e Donne": Mediaset ha annunciato cambiamenti significativi nel format del programma condotto da Maria De Filippi. Questa clamorosa ultim'ora promette di rivoluzionare il noto dating show, consolidando il suo status fra i pilastri della televisione italiana. Scopriamo insieme quali sono le novità che attendono il pubblico.

Importanti novità all'interno del programma Uomini e Donne. Mediaset ha deciso il da farsi e giunge cosi una clamorosa ultim'ora. Uomini e Donne è uno dei programmi storici della rete televisiva Mediaset, un programma che vede la conduzione di Maria De Filippi e che ha storicamente un ottimo successo. Un uomo o una donna salgono.

Cambio di Programmazione per Uomini e Donne su Canale 5