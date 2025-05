Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 28 maggio 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Scopri tutte le anticipazioni e le ultime notizie su "Uomini e Donne" per il 28 maggio 2025! In questa puntata, in onda su Canale 5, vedremo il ritorno di coppie iconiche e il trono di Gianmarco, ormai vicino a una decisione cruciale. Non perdere la diretta streaming su Witty TV per seguire tutti gli sviluppi del dating show più amato della televisione italiana!

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 28 maggio 2025 in onda su Canale 5. Nell'ultima puntata il ritorno di alcune coppie nate nel dating show più seguito della tv! Cosa succederà nella puntata di oggi? Spazio al trono di Gianmarco oramai prossimo alla scelta trasmessa in esclusiva venerdì 30 maggio in prime time su Canale 5! L'appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su "Superguida Tv" con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

