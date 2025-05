Uomini e Donne 2025-2026 | chi saranno i tronisti? I primi nomi

I casting per i nuovi tronisti di "Uomini e Donne" per la stagione 2025-2026 sono già in corso, mentre il pubblico si avvicina alle ultime puntate dell'attuale edizione. Scopriamo insieme i nomi più discussi e le anticipazioni che stanno già alimentando l'attesa per i protagonisti del prossimo anno.

I casting per i nuovi tronisti di Uomini e Donne sono già iniziati. La stagione 2024-2025 è ufficialmente terminata e, mentre il pubblico si gode le ultime puntate in onda, la macchina produttiva è già al lavoro per preparare la prossima edizione. I nomi più chiacchierati sono in particolar modo tre: ecco tutti i dettagli e le prime anticipazioni sul trono classico 2025-2026. Lorenzo Spolverato: da Grande Fratello al trono di Uomini e Donne?. Il primo nome che sta facendo discutere è quello di Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello e amatissimo dal pubblico per il suo carattere solare e diretto...

