Unrwa contro Usa | indecoroso caos aiuti a Gaza distrae da atrocità

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha criticato duramente il nuovo sistema di aiuti proposto dagli Stati Uniti per Gaza, evidenziando il caos e le difficoltà emerse durante le recenti distribuzioni alimentari. Il capo dell'UNRWA ha avvertito che questa approccio distrae dalle gravi atrocità in corso, sollevando interrogativi sulla gestione degli aiuti e sulla crisi umanitaria nella regione.

Tokyo, 28 mag. (askanews) - Il capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ha attaccato il nuovo modello di aiuti sostenuto dagli Stati Uniti a Gaza, che non passa attraverso le strutture Onu, il giorno dopo le scene caotiche durante una distribuzione di cibo, in cui sono rimaste ferite 47 persone. "Credo che sia uno spreco di risorse e una distrazione dalle atrocità", ha dichiarato il capo dell'Unrwa Philippe Lazzarini ai giornalisti in Giappone. "Si sta avvicinando alla carestia, quindi gli operatori umanitari devono essere autorizzati a svolgere il loro lavoro salvavita adesso"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unrwa contro Usa: indecoroso caos aiuti a Gaza, distrae da atrocità

