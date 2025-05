Un’opera perduta torna a vivere | il dipinto Il miracolo della mula

Mercoledì 4 giugno 2025, la Cattedrale di Brindisi ospiterà la presentazione ufficiale dell’ipotesi di ricostruzione del dipinto “Il miracolo della mula di Sant’Antonio”. Questo progetto, frutto del lavoro collettivo degli studenti delle classi 4A e 5A dell'indirizzo Arti, segna un importante passo per riportare in vita un’opera perduta, celebrando l’arte e la tradizione locale.

BRINDISI - Mercoledì 4 giugno 2025, alle ore 11, nella Cattedrale di Brindisi, si terrà la presentazione ufficiale dell’ipotesi di ricostruzione del dipinto “Il miracolo della mula di Sant’Antonio”, un’opera collettiva realizzata dagli studenti delle classi 4A e 5A – indirizzi Arti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Un’opera perduta torna a vivere: il dipinto “Il miracolo della mula”

Blitz contro riciclaggio, sequestrati 5 milioni e un dipinto di Goya - Un'imponente operazione contro il riciclaggio ha portato al sequestro di beni per un valore di 5 milioni di euro, inclusi un pregiato dipinto attribuito a Francisco Goya. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Studio Ghibli, trovata dopo 37 anni l'opera perduta del creatore di Evangelion per La tomba delle Lucciole. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Torino Stargate to Gaza, torna Opera Viva, il Manifesto - (ANSA) - TORINO, 12 MAG - Torna oggi 12 maggio Opera Viva, il Manifesto in Barriera di Milano a Torino. Ideato da Alessandro Bulgini e prodotto da Flashback, il progetto -.alla dodicesima edizione ... 🔗Scrive msn.com

L'opera d'arte totale argentina. La menesunda torna a vivere dopo 50 anni - La menesunda, ambiziosa e imponente opera d'arte di Martina Minujin e Ruben Santantonin, è un caposaldo della cultura argentina degli anni Sessanta. Aperta al pubblico per la prima volta nel 1965 ... 🔗Segnala wired.it

Un murales per Giancarlo Siani: “Torna a vivere” - A Napoli i ragazzi del collettivo milanese Orticanoodles, contattati dall'Osservatorio sulla creatività urbana Inward, hanno realizzato l'opera in occasione del 23 settembre, nel giorno del ... 🔗Lo riporta ilmattino.it