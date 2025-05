Un’offerta che cresce Sono 35 i soggetti tra cui potere scegliere

Quest'estate, le famiglie di Lucca nella Piana hanno a disposizione un'ampia scelta di attività per i propri figli, con 35 soggetti coinvolti. Tra le opzioni disponibili ci sono associazioni sportive, centri di formazione e laboratori creativi. Scopri quali attività possono arricchire l'estate dei tuoi ragazzi e garantire momenti di crescita e divertimento.

Questi i 35 soggetti, a Lucca nella Piana, fra i quali le famiglie potranno scegliere le attività estive più adatte ai propri figli: Anffas Lucca, Animatamente, Academy Porcari, Atletica Virtus Lucca, Circolo Nuoto Lucca, Club Scherma Lucca, Estate Giovani, Freestyle Valico, Gs Libertas System Volley, Gym Star, Koala Sun Play, L'arca di Noè, Libertas Ponte a Moriano, Lucca Informa, Ludec aps, Nuova Cobra, Porcari Volley, Samarcanda, Scuderie Toschi, Small Stars Montecarlo, associazione Naturalmentebimbi, associazione Oratorio Sant'Anna, associazione Stella Italia onlus, circolo Anspi Vivere San Pietro a Vico, circolo San Michele – Guamo, Comitato provinciale Aics, Don Aldo Mei, Centro Antiviolenza Luna, Fonte del Sorriso, Happy Gym, Kreativa, L'impronta, Scuola infanzia paritaria Moni-Cong...

Ecco l'elenco zonale delle associazioni accreditate allo svolgimento e che rispettano caratteristiche qualitative a garanzia del benessere.

