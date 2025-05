Uno stadio dei Marmi dal sapore inglese Nuova curva Nord da 2400 spettatori

Carrara si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica con l'inaugurazione di una moderna curva nord, ispirata allo stile inglese. Con una capienza di 2400 spettatori, questa struttura porterà i tifosi ancora più vicino all'azione, celebrando il recente successo della Carrarese. Una novità che promette di infondere ulteriore entusiasmo nel cuore del tifo carrarino.

Carrara, 28 maggio 2025 – Una nuova curva nord per i tifosi della Carrarese. La nuova struttura, più vicina al campo da gioco e capace di garantire una capienza di circa 2400 posti, sarà sicuramente una gradita sorpresa per i tanti tifosi della squadra, che si è da poco guadagnata sul campo la riconferma al campionato di serie B. Come richiesto proprio dalla Lega di Serie B, l'impianto di piazza Vittorio Veneto il prossimo campionato dovrà raggiungere una capienza di 5.500 spettatori. La giunta per questo motivo ha già approvato nelle scorse settimane una variazione d'urgenza per destinare 150mila euro alla progettazione dell'ampliamento richiesto e ora con il provvedimento che sarà sottoposto questa sera al voto del consiglio, si andranno a stanziare anche le risorse per realizzare le opere...

