Uno senza patente l' altro senza assicurazione | la polizia di Meda ha fatto bingo

Ieri, la polizia locale di Meda ha condotto una serie di controlli che hanno portato a risultati sorprendenti. Nel mirino, due automobilisti: uno senza assicurazione, scaduta da ben due anni, e l'altro alla guida senza patente, risultando anche irregolare sul territorio italiano. Un'operazione che mette in luce l'importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle norme.

