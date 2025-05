Uno scultore e il suo Redentore pronto a volare nel cielo di Maratea

Nel cuore della Basilicata, incastonata tra Campania e Calabria, Maratea è una gemma del Tirreno che sorprende con le sue scogliere e spiagge incantevoli. Qui, un abile scultore ha dato vita a una straordinaria statua del Redentore, pronta a sollevarsi sopra il paesaggio. Scopriamo insieme la bellezza e la spiritualità di questo luogo unico, tra arte e natura.

Meravigliosa di scogliere e spiagge, Maratea, la perla del Tirreno (un'eco di Odessa.) riserva due sorprese a chi non la conosca ancora. La prima è una tipica domanda da Risiko: in che regione è Maratea? In Basilicata, infatti, proprio incuneata fra Campania e Calabria. L'altra è la statua del Redentore, 22 metri (la seconda dopo il Sancarlone di Arona), 19 metri di apertura delle braccia, in cima al monte San Biagio, sul Castello, la parte alta del paese. Costruita fra il 1963 e il 1965, la grande scultura è stata valorizzata negli ultimi anni, e una mostra curata nel 2022 dagli studenti del locale Liceo artistico ne ha ricostruito la storia...

